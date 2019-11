Türkiyənin Batman vilayətində Özərdəm ailəsi torpaqla bağlı məsələni həll etmək üçün Ədliyyə İdarəsinə gəliblər.

Metbuat.az “CNNTürk”ə istinadən bildirir ki, Ədliyyə İdarəsinin qabağında qohumlar arasında mübahisə silahlı davaya çevrilib.

Nəticədə, 29 yaşlı Əbdüləziz Özərdəm ölüb, digər üç qohum - 20 yaşlı Əbdülqədir Özərdəm, 24 yaşlı Nihad Özərdəm və 26 yaşlı Ərdəm Özərdəm yaralanıb.

Yaralılar xəstəxanya yerləşdirilib.

Silahlı davada iştirak edən digər şəxsləri polis nəzarətə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.