Rusiyanın Vladivostok ərazisində çoxmərtəbəli binanın həyətində körpə uşaq cəsədi tapılıb.

Metbuat.az Ren TV-yə istinadən bildirir ki, körpəni 37 yaşlı anasının atdığı məlum olub.

Səkkizinci mərtəbənin pəncərəsindən aşağı atılan uşaq yerindəcə keçinib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.