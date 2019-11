Azərbaycan və Rusiya innovasiyalar sahəsində əlavə yol xəritəsi hazırlayacaq - Mikayıl Cabbarov

Azərbaycan və Rusiya innovasiyalar sahəsində əlavə yol xəritəsi hazırlayacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Moskvada X Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumunda deyib.

Nazir bildirib ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva ilə Rusiyanın Baş naziri Dmitri Medvedev arasındakı görüş zamanı innovasiya və texnologiyalar sahəsini əhatə edəcək yol xəritəsinin hazırlanması barədə razılıq əldə olunub:

“Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlığın vacib istiqamətlərindən biri energetikadır. Rusiya şirkətləri Azərbaycanın neft-qaz sektorunda uğurla işləyir. “Şimal-Cənub” beynəlxalq dəhlizinin yaradılması üçün işlər aparılır. Biz bu dəhlizin inkişafı üçün böyük səy göstəririk. Eyni zamanda “Şərq-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi uğurla işləyir. Azərbaycanda nəqliyyat, dəmiryol sisteminin inkişafına böyük həcmdə investisiyalar qoyulur”.

