Türkiyə Super Liqasında çıxış edən "Kayserispor" klubunun yeni prezidenti bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, istefasını açıqlayan Hamdi Elcumanı Berna Gözbaşı əvəzləyib.

O, ilk qadın prezident kimi Superliqa tarixinə düşüb.

