Nazirlər Kabinetinin Aparatı rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az-ın Nazirlər Kabinetinin saytına istinadən məlumatına görə, Rüfət Tofiq oğlu Məmmədov Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri təyin edilib.

R.Məmmədov bu təyinatadək İqtisadiyyat nazirinin müavini olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.