BDU-nun bir qrup əməkdaşı ordenlərlə təltif edilib

Prezident İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Şərəf” ordeni ilə

Xələfov Abuzər Alı oğlu

“Şöhrət” ordeni ilə

Babaxanov Neron Aslan oğlu

Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

Əli-Zadə Hikmət Abdul oğlu

Həsənov Ralfrid Əhədoviç

İbrahimov Vaqif Rza oğlu

İsmayılzadə Qüdrət Seyfulla oğlu

Kazımzadə Aydın Həsən oğlu

Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

Məmmədov Cahangir Abduləli oğlu

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu

Paşayeva Nərgiz Arif qızı

2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abasov Abdulla Əsgər oğlu

Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu

Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu

Əhmədli Nəsir Abbas oğlu

Əhmədov Eldar İsa oğlu

Əhmədov Əli Mustafa oğlu

Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu

Əlizadə Yalçın Mustafa oğlu

Əzizov Elxan Zəkəriyə oğlu

Xasayev Adil İmran oğlu

İsayev Sokrat Abbasəli oğlu

İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu

Qocayev Niftalı Mehralı oğlu

Mehdiyeva Qalina Yuryevna

Məmmədov Musa Nəsib oğlu

Məmmədova Əsmətxanım Bəyəhməd qızı

Məsimov Eldar Əli oğlu

Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı

Mütəllimov Təhsin Mütəllim oğlu

Paşayeva Ədibə Mir Cəlal qızı

Vahidov Fazil Qulam Mirzə oğlu

Vəliyev Həmid Alı oğlu

Zeynalov İbrahim Xudaverdi oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Vahid Hacıbəy oğlu

Abbasova Firuzə Məmməd qızı

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu

Ağayev Şahin Sabir oğlu

Aslan Knyaz İlyas oğlu

Cavadov Rövşən Əli oğlu

Cəfərov Mikayıl Məhəmməd oğlu

Əliyeva İfrat Səlim qızı

Əliyeva Kamilə Ramiz qızı

Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı

Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı

Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı

İbrahimbəyova Rəna Fuad qızı

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu

İsmayılova Sima Paşa qızı

Qasımov Vaqif Əli Muxtar oğlu

Qasımova Aidə Şahlar qızı

Quliyeva Lalə Hüseyn qızı

Qurbanov Azad İsa oğlu

Lebedeva Nelli Nikolayevna

Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı

Məmmədov Alxan Bayram oğlu

Məmmədov Elçin Əli oğlu

Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu

Məmmədov Kərəm Cahangir oğlu

Məmmədov Rüstəm Fəxrəddin oğlu

Məmmədova Məhluqə Arif qızı

Məmmədova Sevinc İbrahimxəlil qızı

Miriyeva Nuridə Telman qızı

Mirzəyev Əmirxan Nizam oğlu

Mirzəyev Fərhad Əlif oğlu

Muradov Mustafa Bayram oğlu

Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu

Sultanlı Nərmin Əli qızı

Şəmilov Nazim Telman oğlu

Yusifov Məmməd Rəşid oğlu.

