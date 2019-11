Bakıda İran vətəndaşının 130 min manatını əlindən alan şəxs azadlığa buraxıldı

Ali Məhkəmədə dələduzluqda təqsirləndirilən Vahid Əsgərovun barəsində olan məhkəmə qərarından verilən kassasiya şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tahir Kazımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub.

Qərara əsasən, kassasiya şikayəti qisməm təmin edilib və V.Əsgərova şərti cəza verilib. O, azadlığa buraxılıb.

