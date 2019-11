Göygöldə itkin düşən yeniyetmə tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Mollacəlilli kəndində baş verib.

Kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Cəfərov Cahangir Xəyyam oğlu noyabrın 17-də yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

C.Cəfərovun anası Könül Cəfərova polisə müraciət edərək bildirib ki, oğlunu noyabrın 25-də Göygöl rayon avtovağzalından tapıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

