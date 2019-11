Ucarda 3 min ədəd toyuq-cücə diri-diri yandı - VİDEO

Ucar rayonunda baş verən yanğın zamanı 3 min ədəd toyu-cücə yanaraq tələf olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun "29-cu məhəllə" adlanan ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, rayon sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Səməd Vahid oğlu Əşrəfova məxsus həyətyanı sahədə, olan ümumi sahəsi 134 kvadratmetrlik toyuq-cücə saxlamaq üçün nəzərdə tutulan tikilidə yanğın baş verib. Yanğın zamanı binanın 100 kvadratmetri və içərisində olan 3000 ədəd toyuq-cücə yanaraq tələf olub.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub. (Report)

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

