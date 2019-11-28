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Messi ilin ən yaxşısı seçildi

Messi ilin ən yaxşısı seçildi
22:21 28 Noyabr 2019
113 İdman
Elvin Nüsrət
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Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2019-cu ilin ən yaxşı oyun qurucularının sıyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya İspaniyanın “Barselona” klubunun argentinalı kapitanı Lionel Messi 299 xalla liderlik edir.

Mançester Siti”nin 28 yaşlı belçikalı yarımmüdafiəçi Kevin de Brüyne 85 xalla ikinci olub. İlk üçlüyü “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eden Hazard 55 xalla tamamlayıb. Roberto Firmino (“Liverpul”) 46 xalla dördüncü, Bernard Silva isə (“Mançester Siti”) 32 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

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Messi
metbuat.az

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