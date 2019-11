Fazil Mustafa növbədənkənar seçkilərdə iştirak etməyəcək?

Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etməyəcəyi ilə bağlı yayılan xəbərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu təkzib edib.

"Bələdiyyə seçkilərində olduğu kimi, Böyük Quruluş Partiyası şəxsim də daxil olmaqla növbədənkənar parlament seçkilərində aktiv iştirak edəcək", - deyə F.Mustafa şəxsi feysbuk hesabında qeyd edib.

Qeyd edək ki, ötən gün YAP-ın Siyasi Şurasının təcili iclasında Milli Məclisin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. (qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.