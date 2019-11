Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) geniş tərkibli seminar-müşavirə bağçalara elektron qəbula keçidlə bağlı məlumat verilib.

BŞİH-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu istiqamətdə işlər başa çatmaq üzrədir və gələn ilin əvvəlindən pilot layihə olaraq Nizami rayonunda bağçalara elektron qaydada qəbula başlanacaq.

Sonradan digər rayonlar da yaradılan elektron sistemə qoşulacaq.

