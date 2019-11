Noyabrın 28-də polis əməkdaşları tərəfindən Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına küçəyə atılmış 8 aylığa uyğun qız uşağı gətirilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib.

Körpə dərhal xəstəxananın doğum şöbəsinə yerləşdirilib və qidalandırılıb. Hazırda həkimlər uşağın vəziyyətini yaxşı kimi qiymətləndirirlər. Faktla əlaqədar müvafiq qurumlara məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.