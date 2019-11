Gəncədə hərbi sursat tapılıb.

Metbuat.az "APA"-ya istinadən xəbər verir ki, şəhərin Poçt qəsəbəsi Gəncə Hava Limanın yaxınlığında hərbi sursat tapılması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında dərhal hadisə yerinə ANAMA və Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları çıxıb. Əraziyə baxış keçirilərkən 31 ədəd təlimə yararsız təlim bombası aşkar olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.