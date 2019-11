Şahmar Mövsümov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev köməkçisi təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Prezident İlham Əliyev noyabrın 29-da İsrafil Məmmədovu yeni vəzifəyə - Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru təyin olunması ilə əlaqədar qəbul edərkən bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.