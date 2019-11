Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Bakı-Quba yolunun 8,7-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Yüksək sürətlə idarə olunan “AzSamand” markalı minik avtomobili maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində kimliyi hələlik bilinməyən 25-30 yaşlarında iki nəfər ölüb.

Onların kişi olduğu bildirilir. Ölən şəxslərin kimliklərinin müəyyən edilməsi ətrafında araşdırmalar aparılır.

