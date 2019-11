Bakıda keçirilən “Black Friday” ("Möhtəşəm Cümə") günlərində bəzi mağaza və dükanlarda endirimlər təşkil olunmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Genclik Mall”da mağazalarda təşkil edilən endirimlərdən yararlanmaq üçün çox saylı insanlar axın edib.

Nəticədə həm “Gənclik” metrostansiyasının platformasında, həm də “Genclik Mall”da böyük izdiham yaşanıb. (baku.ws)

