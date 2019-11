Ermənistan mediası 27 ildir ki, Azərbaycanın işğal altında Şuşa şəhərinin yeni görüntülərini yayımlayıblar.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yeni görüntüdə Şuşanın simasının xeyli deformasiyaya uğradığı aydın seçilir. (modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.