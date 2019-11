Samux rayonunda hamamda meyit tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Alabaşlı qəsəbəsində baş verib.

Qəsəbə sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Həsənova Səidə Pənah qızı qəsəbə ərazisində qardaşı Həsənov Abid Pənah oğluna məxsus evin hamamında çimərkən ölüb.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.