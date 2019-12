Balakəndə 9 yaşlı uşaq sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az-ın məlumata görə, bu gün günorta saatlarında rayonun Kortala kənd sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Sənan Habil oğlu Qəmzəyev sol ayağın baldır nahiyəsindən it dişləməsi xəsarəti ilə Balakən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.



S.Qəmzəyev müayinə edildikdən sonra ona quduzluğa qarşı peyvən vurulub. Onun xəsarəti yüngül olduğundan ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.