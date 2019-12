Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva övladlarının 11 yaşı tamam olması münasibətilə “Instagram”da paylaşım edib.

Leyla Əliyevanın oğulları Əli və Mikayılı təbrik paylaşımında deyilir:

“Əlişka və Mikanı ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm, xoşbəxtlik,cansağlığı və ən xoş günlər arzulayıram!Səmimiliyinizə,dəstəyinizə və xeyirxahlığınıza görə sizə təşəkkür edirəm! Təbriklərə görə hamınıza minnətdaram! Allahdan dünyanın bütün uşaqlarına cansağlığı və xoşbəxtlik diləyirəm!”



