"Hamı mənə Azərbaycanın seks simvolu deyir" - VİDEO

Hamı mənə Azərbaycanın seks simvolu deyir...

Metbuat.az bildirir ki, bu fikirləri tanınmış akrtisa Çimnaz Sultanova yerli saytlardan birinə verdiyi müsahibədə səsləndirib.



Rubrikada məşhur şəxslər onlara verilən qısa sözləri tamamlamalıdırlar. Aktrisa qısa müsahibəsində bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. O şəxsi həyatından, sənətindən, tez-tez tənqid olunduğu geyim tərzindən danışıb.

Çimnaz Sultanova müsahibə zamanı hər kəsin ona Azərbaycanın seks simvolu dediyini də qeyd edib. (azxeber.com)

Həmin süjeti təqdim edirik:

