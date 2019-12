Xızının deputatı olmaq istəyərəm - Əməkdar artist

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqından (TXİ) geri qayıtmağımla bağlı təklif gəlsə, öz şərtlərim müqabilində geri qayıda bilərəm.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Oxu.az-a açıqlamasında Əməkdar artist Elnur Kərimov deyib.

“Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı ilə problem yaşadıqdan sonra oradan çıxdım. Onlara fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Əlbəttə ki, təklif gəlsə, ittifaqa qayıda bilərəm. Amma mənim öz şərtlərim olacaq.

Onu da qeyd edim ki, Xalq artisti Afaq Bəşirqızının bütün işlərində və fikirləşdiyi hər bir şeydə ona dəstəyik. Afaq xanım deputat seçilsə, hər şey ola bilər. İnanıram ki, çox yaxşı şeylər olacaq”.

“Başqa kimin deputat olmasını istəyərdiniz?” sualına aktyor özünün deputat olmaq istədiyini açıqlayıb:

“Dağlı olduğum üçün Xızıdan deputatlığa namizədliyimi vermək istəyərəm”.

