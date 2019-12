Marketlərdə ərzaq qiymətlərində son vəziyyət necədi? - FOTOFAKT

Marketlərdəki ərzaq qiymətlərinin son vəziyyəti barədə araşdırma.

Metbuat.az bildirir ki, "Report" Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri mağazalar şəbəkələrində 44 adda ərzaq məhsullarının qiymətlərini araşdırıb.

Belə ki, 2 dekabr 2019-cu il tarixinə “Araz”, “Bazarstore”, “Bizim Market” və “Bravo” mağazalarındakı eyni adda mallar üçün müəyyən olunan qiymətlərin (manatla) müqayisəsi aparılıb.

Müəyyən olunub ki, yalnız dörd adda məhsul üzrə qiymətlər tədqiq edilən bütün marketlərdə analoji səviyyədə olub.

Daha ətraflı məlumat aşağıdakı infoqrafikada təqdim olunur:

