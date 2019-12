Görkəmli sənətkar, kino aktyoru, Azərbaycanın xalq artisti Rasim Balayevin səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor dünəndən etibarən səhhətində yaranan problemlə əlaqəli ev şəraitində müalicə alır. Kinoaktyor səhhətindəki problemin soyuqlama səbəbindən yarandığını vurğulayıb:

"Kombi yanmadı, otaqlar soyuq olduğu üçün sağlamlığımda problem yarandı. Soyuqlamışam, bir az qızdırmam var. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün mürəbbəli çay içirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.