Azərbaycana idxal edilən bu məhsullar üçün xüsusi rüsum həddinin vaxtı uzadılıb

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə qərar verib.

Metbuat.az-ın Nazirlər Kabinetinin saytına istinadən məlumatına görə, dəyişikliyə əsasən quş əti, qida və damazlıq yumurta, meyvə tərəvəz (pomidor, soğan, fındıq, alma, təzə üzüm, xurma) meyvə-tərəvəz şirələri, sement və sement klinkeri, gips, kərpic, alçipan, kafel və metlaxın idxalına tətbiq edilən spesifik rüsumların vaxtı 2019-cu ildən 2021-ci ilin sonunadək uzadılıb.

