Müğənni Natavan Həbibi yenidən köhnə imicinə qayıdıb.Axşam.az xəbər verir ki, sənətçi qaynaqlarını açdırararaq, qısa saç düzümü etdirib.

Metbuat.az bildirir ki, o, eyni zamanda saçlarını qara rəngə boyatdırıb.

Natavanın bir müddət əvvəl etdiyi saç düzümünə qayıtmasını isə izləyiciləri bəyənib. Onlar sənətçiyə uzun yox, kare saçları yaraşdırdıqlarını vurğulayıblar.

Qeyd edək ki, Natavan ana olduqdan sonra saç rəngini açmış və onları qaynaqla uzatmışdı.

