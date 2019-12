Rusiyanın Xalq artisti Tereza Durova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücüsü aktrisanı evində huşsuz vəziyyətdə tapıb. O, dərhal təcili yardıma zəng edib.

Sürücüsü aktrisanı ayıltsada da, həkimlər xəstəxanaya yerləşdirilməsini tələb ediblər. Hazırda onun səhhəti ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, Tereza Bakıda doğulub.

