Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yeni instaqram səhifəsi fəaliyyətə başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun göstərişi ilə tabe idarəlrin, xüsusi ilə yol polisinin sosial şəbəkələrdə aktivliyi artırılır. Bu məqsədlə "dyp.polisazerbaycan” adlı instaqram səhifəsi yaradılıb.

Səhifə artıq bu gündən fəaliyyətə başlayıb.

DYP sosial şəbəkə istifadəçilərini səhifəni izləməyə dəvət edib.

