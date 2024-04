Azərbaycanlılar hücuma məruz qaldı - 1 həmyerlimiz öldü

Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindəki “Vtorçermet”də baş verən qarşıdurmanın təfərrüatları məlum olub. Dalida kafesinin yaxınlığında kütləvi dava zamanı bir kişi bıçaqlanaraq öldürülüb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadla bildirir ki, münaqişə azərbaycanlı və taciklərdən ibarət qruplar arasında başlayıb.

Məlumata görə, müəssisə azərbaycanlılara məxsusdur. Lakin başqa etnik qruplar tez-tez orada nahar ediblər. Davadan bir həftə əvvəl talışlar (Azərbaycan xalqı) qeyd edildiyi kimi, məişət münaqişəsindən sonra tacikləri döyüblər.

Aprelin 20-də onlar yenidən üzləşib. Lakin bu dəfə taciklər daha çox olub.

Tapançalarla silahlanmış azərbaycanlılar əsasən Rusiya Federasiyasının vətəndaşları olub. Onlardan 3 nəfər yaralanıb, 1 nəfər ölüb.

Taciklər isə əsasən tikintidə işləyən miqrantlar olublar.

Faktla bağlı adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Məlum olub ki, şübhəlilər qaçmağa cəhd etsələr də, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

