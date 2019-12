Antalyada əlil tələbələri daşıyan mikroavtobus qəza törədib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, qəzada yaralanan 4 tələbə yoxlama məqsədi ilə xəstəxanaya aparılıb.

Kəsişməyə yaxınlaşdıqda bir avtomobil mikroavtobusun qarşısına çıxaraq onunla toqquşub.

Qəzadan sonra mikroavtobus elektrik dirəyinə çırpılaraq dayana bilib.

