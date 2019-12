Aktrisa Çimnaz Sultanova fotokamera önünə keçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aktrisa yeni şəkillər çəkdirib. O, fotokamera önündə fərqli pozlar verib.

Sultanovanın şəkillərdəki geyimi də diqqətlərdən yayınmayıb. O, sinəsi açıq paltar geyinərək, bədənini nümayiş etdirib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.