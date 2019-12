Bakıda baldız gəlinlərini yad kişi ilə tutdu, görün nə etdi - VİDEO

Space TV-də yayımlanan "Gəl dərdini danış" verilişinə müraciət edən qadının dedikləri izləyənləri dəhşətə gətirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, verilişə müraciət edən qadın qardaşının övladlarının qəyyumluğunu almaq istəyib.

Səbəb isə qardaşının ölümünün bir həftəsində gəlinlərini başqa kişi ilə yaxalaması olub.

Qadın bildirib ki, qəfil evə gəlib və otağa keçəndə qapının arxasında gizlənmiş yarıçılpaq kişini yaxalayıb.

O, buna görə həmin kişini döydüyünü də boynuna alıb.

Verilişdən sözügedən kadrları təqdim edirik:

