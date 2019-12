"Danışığımı itirmişəm. Mədəni danışa, çəngəllə yeyə bilmirəm. Çox danışıram. İnsanlar məni belə qəbul etməlidir, beləyəm".

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Rafiq Hüseynov (Rəmiş) "5/5" verilişində deyib. Gitara ifaçısı özünü tənqid edib.

Rəmiz daha sonra aparıcı Zaur Kamalın "Ağdamda gitaranı elə ifa etdiniz ki, mənfur düşmənlərimiz eşitdi" sözlərinə "Onlar da bizim balalarımızdır, bizdən törəmələrdir.

Məni çox danışdırma" cavabını verib.

