Türkiyənin şərqindəki Ağrı vilayətində keçirilmiş əməliyyat nəticəsində 18 ton sianid müsadirə edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat Türkiyənin İranla sərhədində keçirilib.

Əməliyyat çərçivəsində 5 qaçaqmalçı saxlanılıb.

Qeyd edək ki, ötən ay Türkiyədə iki ailə (ümumilikdə 8 nəfər) sianid içərək intihar etmişdi.

