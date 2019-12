Bakıda gənc oğlan itkin düşüb.

Trend-in məlumatına görə, paytaxtın Yasamal rayonu, M. Əliyev küçəsi 28 ünvanında yaşayan, 1991-ci il təvəllüdlü Məmmədov Əbil Niftulla oğlu dekabrın 4-də yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

