Dünya şöhrətli aktrisa Ancelina Coli və aktyor Bred Pitin qızı Şiloh Joli Pit haqqında şok iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 13 yaşlı yeniyetmənin cinsiyyətini dəyişdirəcəyi bildirilir. O, bu yolda artıq ilk addımı ataraq, hormon müalicəsinə başlayıb.

Qeyd edək ki, Şiloh məşhur cütlüyün ilk biyoloji övladıdır.

