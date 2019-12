Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzində (DİM) növbəti SAT imtahanları keçirilir.

DİM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, imtahan saat 08.30-da DİM-in Yasamal rayonu, Mikayıl Müşfiq küçəsi, 1M ünvanında yerləşən inzibati binasında başlayıb. İmtahanın müddəti 3 saat 45 dəqiqədir (fasiləsiz).



SAT imtahanları və qeydiyyatdan keçmək haqqında ətraflı məlumatı bu keçiddən əldə etmək mümkündür.

