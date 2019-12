"ATV maqazin onlarla" verilişinin "33 sual" rubrikasının qonağı şairə Nazilə Səfərli olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi sualları cavablandırıb. "Kişilər ondan qorxur, qadınlar ona qibtə edir" sualına Nazilə Damla deyə, cavab verib:

"Qadınlar Damlaya qibtə edir. Bunun şahidi olmuşam. Hər hadisəyə bizdən də çox reaksiya verir, amma bildirmir. Bu da hamını partladır. Kişilər isə ona bağlanmaqdan qorxur".

Milli.Az

