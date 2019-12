Ağsuda yol qəzası baş verib.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə rayonun M.Ə.Rəsulzadə küçəsi ilə X.B.Natavan küçəsinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Belə ki, 99-SP-180 dövlət qeydiyyat nişanlı "Nissan" markalı avtomobillə 10-EA-566 dövlət qeydiyyat nişanlı "VAZ-2106" markalı maşın toqquşub.

Qəza zamanı xəsarət alan olmayıb, amma hər iki avtomobilə ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



