Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadənin Xırdalan şəhərində, Heydər Əliyev Mərkəzində bu gün keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulu “EuroHome” tikinti materialları bazarında baş verən güclü yanğına görə təxirə salınıb.

Metbuat.az bildirir ki, DİM-dən verilən məlumata görə, vətəndaşların qəbulunun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

Məlumata görə, seminarlarda iştirak edəcək müəllimlərlə əlaqə saxlanılıb və onlar da məlumatlandırılıb.

