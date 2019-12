Xəbər verdiyimiz kimi, "Eurohome" tikinti materialları bazarında yanğın baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, unikal.org-a açıqlama verən "Eurohome" şirkətinin icraçı direktoru Kərimə xanım bildirib ki, bazarda olan obyektlərin hamısı sığortalanıb: "Hazırda yanğının nədən baş verməsi bilinmir. Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları və digər aidiyyatı qurumlar araşdırma aparır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.