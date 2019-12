Baş nazir 4 yaşlı uşaqdan üzr istədi - VİDEO

İngiltərənin baş naziri Boris Conson sətəlcəm diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən 4 yaşlı uşağın saatlarla yerdə yatmasına görə ondan üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mirror" qəzeti yazıb.

Nəşrin yazdığına əsasən, 4 yaşlı Cek Villiment sətəlcəm diaqnozu ilə Lidsdəki xəstəxanaya aparılıb. Ancaq xəstəxanada boş yataq olmadığı üçün uşaq 4 saat oksigen maskası ilə beton döşəmədə yatmalı olub.

Yayılan şəkillərdən məlum olur ki, uşağın anası Sara Villiment oğlunun altına və üstünə yorğan sərib. 5 saat ərzində döşəmə üzərində yatan uşaq daha sonra palataya yerləşdirilib.

Məsələnin ictimailəşməsindən sonra baş nazir Consondan olaya münasibət öyrənilib: "Bu dəhşətli bir fotoşəkildir və ailədən və Milli Səhiyyə Xidmətlərində (NHS) dəhşətli anlar keçirənlərdən üzr istəyirəm".

