Moskva şəhərinin sabiq meri Yuri Lujkov vəfat edib.

Metbuat.az-ın Rusiya KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, Y. Lujkov 83 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Y. Lujkov 1992-ci ildən 2010-cu ilə kimi Moskva şəhərinin meri olub.

