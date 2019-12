Azərbaycanda bu qanuna dəyişikliklər ediləcək

Azərbaycanda "Turizm haqqında" qanuna və Vergi Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev deyib.

Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə hazırda dövlət qurumları ilə müzakirələr aparılır.

"Məsələn, müzakirə olunan məsələlərdən biri ölkədə göstərilən turizm xidmətlərinin qiymətlərinin optimallaşdırılması üçün mövcud bazar iqtisadiyyatı şəraitində şirkətlər arasındakı rəqabət mühitini pozmadan müəyyən mexanizmlərin hazırlanmasıdır. Əlbəttə, qiymətlərin daha münasib olması birmənalı olaraq rəqabət mühitinin olmasıdır və bunu nəzərə alaraq hesab edirəm ki, hotellərin və turizm obyektlərinin sayının artırılması istiqamətində müəyyən işlər görülməlidir. Hazırda bu sahəyə daha çox investisiyanın cəlb edilməsi istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə işlər həyata keçiririk", - deyə F. Nağıyev qeyd edib.

Agentliyinin sədri ölkədə turizm reyestrinin yaradılması istiqamətində aparılan işlərə toxunaraq bildirib ki, işlər tamamlanmaq üzrədir və reyestr yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Reyestrdə həm hotellər, həm də turizm sahəsində göstərilən xidmətlərlə bağlı məlumatlar əks olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.