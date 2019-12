Vahid Əhmədov: “Millət vəkili gərək ikiüzlü olmasın” - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezidentin sərəncamı ilə Milli Məclis buraxılıb və fevralın 9-da növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərara verilib.

Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının müraciəti əsasında Milli Məclisin buraxılması məsələsi cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Belə ki, hakimiyyət bunun həyata keçirilən islahatların davamı və qanunverici hakimiyyətin yeni prinsiplərə uyğunlaşdırılması zərurəti kimi dəyərləndirsələr də, fərqli mövqelər də var.

Xüsusən də parlamentin tərkibinin gəncləşməsinin zəruri olması məsələsi yaşlı deputatlar tərəfindən müsbət qəbul olunmayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı “unikal”a müsahibə verən Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədovla söhbətimiz də elə bu mövzuda oldu. V.Əhmədov parlamentin gəncləşməsi, bitərəf deputatlar, müxalifət partiyalarının Milli Məclisdəki təmsilçiliyi, qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı maraqlı məqamlara toxunub.

