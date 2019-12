OPEC Azərbaycan üzrə proqnozu dəyişməyib

Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) 2019-cu ildə Azərbaycanda gündəlik orta neft hasilatı üzrə proqnozu dəyişməz qalıb.

Metbuat.az-ın OPEC-in aylıq hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, OPEC bu il üçün ölkədə gündəlik orta neft hasilatının 0,79 mln. barel olacağını proqnozlaşdırır.

Hesabatda Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çiraq-Günəşli" neft-qaz yataqları blokunda bu il ərzində platformasının profilaktik işlərlə əlaqədar dayandırılmasının ölkədə neft hasilatına təsir göstərdiyi də qeyd edilir.

