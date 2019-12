AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalının iclası keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yığıncaqda “Qarabağ”ın müraciətinə baxılıb.

Ağdam təmsilçisinin şikayəti qismən təmin edilib. “Sumqayıt” – “Qarabağ” oyunundakı hərəkətinə görə İntizam Komitəsi tərəfindən 3 oyunluq diskvalifikasiya olunan İsmayıl İbrahimlinin cəzası yüngülləşdirilib. Onun cəzası 2 matça endirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.