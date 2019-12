Nigeriyada Mali sərhədi yaxınlığında hərbi qarnizona hücum edilib. Hücum zamanı 70 əsgər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təhlükəsizlik idarəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hadisədə terrorçuların axşam namazını qılmağa hazırlaşan əsgərlərə silahlı hücum etməsi nəticəsində baş verib.



