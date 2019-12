Böyük Britaniyanın Baş Naziri Boris Conson parlament seçkilərində səsverməyə Dilan adlandırdığı itlə gəlib.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Baş Nazir iti bu ilin sentyabrında sığınacaqdan götürüb. O, səs verdikdən sonra jurnalistlərə əl yelləyib və gedib.



Consonun səs verdiyi seçki məntəqəsi London Metodist kilsəsində yerləşir.

